Предполагалось, что зимой финляндские власти могут открыть некоторые КПП в экспериментальном режиме, чтобы оценить ситуацию.

В ноябре 2023 года Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией из-за большого количества нелегальных мигрантов, желавших пересечь российско-финляндскую границу без документов. Несколько месяцев назад была информация о том, что финляндские власти в экспериментальном режиме могут открыть один пункт пропуска на границе с Россией, чтобы оценить ситуацию с нелегальной миграцией. Наиболее подходящим для этого периодом была зима, когда погодные условия усложняют перемещение людей.

Однако, как заявил премьер-министр страны Петтери Орпо, в Хельсинки не планируют открывать российско-финляндскую границу, поскольку оценка угрозы (нелегальной миграции - ред.) не изменилась. Как подчеркнул чиновник, такой сценарий невозможен даже в качестве эксперимента, ведь как только контрольно-пропускные пункты будут открыты, Россия позволит людям пересекать границу без необходимых документов.

В Кремле отвергают обвинения Финляндии, объясняя, что Россия не имеет возможности препятствовать приезду граждан третьих стран к границе со страной. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также ранее говорил, что пограничными пунктами пользуются те, кто имеет на это право, а российские пограничники руководствуются утверждёнными инструкциями.