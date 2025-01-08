Её предложил кандидат в немецкие канцлеры от партии Союз 90/Зелёные Роберт Хабек.

Только в 2024 года расходы Германии на оборону приблизились к уровню 2% от ВВП, который требует НАТО от своих стран-участников. Однако кандидат в немецкие канцлеры от партии Союз 90/Зелёные Роберт Хабек уже предложил нарастить оборонные расходы страны почти вдвое - до 3,5% от ВПП (140 миллиардов евро).

Действующий канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал данное предложение, назвав его незрелым. Он недоумевает, зачем повышать оборонный бюджет страны вдвое, при этом не говоря, на что потратят деньги и откуда их возьмут.

Шольц также задался вопросом, кто будет оплачивать такое повышение расходов на оборону: «Кто будет платить по счетам? Граждане».

Примечательно, что слова Олафа Шольца прозвучали на фоне предстоящих 23 февраля 2025 года досрочных парламентских выборов в Германии. Не исключено, что своим заявлением немецкий канцлер хотел заручиться доверием населения, которое также не разделяет повышение расходов на оборону в условиях минимального роста экономики.

Впрочем, новоизбранный американский президент Дональд Трамп уже дал понять о своих намерениях добиваться повышения внутренних оборонных расходов стран-участников НАТО до 5% от ВВП. Пока что данная цифра кажется нереалистичной, но, очевидно, американский политик потребует от Европы делать шаги в этом направлении, если она хочет рассчитывать на защиту со стороны Соединённых Штатов Америки.