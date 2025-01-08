Поставленная цель звучит амбициозно, но в текущих реалиях далеко не вся Европа доводит расходы на оборону до 2% от ВВП.

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп неоднократно настаивал на том, что страны-участники НАТО должны наращивать оборонные расходы, а не рассчитывать на «американский зонтик» безопасности. Политик ещё во время своего первого президентского срока настаивал на повышении оборонных расходов Европы до 2%, но частично достигнуть этой цели удалось только после 2022 года.

В этот раз Дональд Трамп, выступая в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, заявил, что странам-участникам североатлантического альянса необходимо достичь оборонных расходов на уровне 5% от ВВП. Он подчеркнул, что при текущем требовании в 2% от ВПП не удаётся добиться всех поставленных задач.

Трамп напомнил, что ещё во время своего первого президентского срока дал понять одному премьер-министур европейской страны о нежелании защищать страны, которые не вкладывают в свою оборону достаточных средств. Тогда он объяснил европейскому коллеге, что если у них есть задолженность, то Вашингтон не собирается защищать их в случае нападения.

Поставленная Дональдом Трампом цель по повышению оборонных расходов среди стран-участников НАТО звучит крайне амбициозно, но пока что далеко не все страны Европы тратят на оборону даже 2% от ВВП. Так, например, трудности с наращиванием оборонного бюджета возникают у Германии, Италии, Испании и Канады. В то же время Польша и страны Балтии находятся на пути к цифре в 5% и в перспективе способны её достигнуть. Стоит понимать, что Европе особенно тяжело наращивать расходы на оборону, ведь это отнимает деньги, которые можно вложить в экономику и социальные проекты, а также является достаточно непопулярным решением среди населения.