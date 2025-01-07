Сейчас газовые хранилища заполнены лишь на 70%, когда в прошлом году показатель был равен 86%.

С 1 января 2025 года был прекращён транзит российского трубопроводного газа в Европу через украинскую газотранспортную систему. Таким образом европейские страны теперь вынуждены полагаться исключительно на региональные ресурсы и поставки американского газа, которые сейчас наращиваются.

Издание Bloomberg пишет, что из-за холодной зимы в Европе расходуют запасы сжиженного природного газа (СПГ) быстрее, чем в прошлые 7 лет. Отмечается, что сейчас газовые хранилища заполнены лишь на 70%, когда в прошлом году показатель был выше - 86%.

Аналитик Goldman Sachs Саманта Дарт объясняет, что сложившаяся ситуация не приведёт страны Европы к дефициту газа. Тем не менее, чем меньше газа останется в конце отопительного сезона (в марте), тем труднее будет восполнить запасы для следующей зимы. Всё это может спровоцировать краткосрочный скачок цен на энергоносители.

Помимо холодной зимы есть и технические проблемы: норвежский поставщик СПГ Hammerfest приостановил свою работу из-за вышедшего из строя компрессора.

В то же время, как сообщается в материале Bloomberg, фиксируются рекордные закупки российского СПГ, который ещё не находится под санкциями. На момент 2020 года в Европу поступало только 10,5 миллионов тонн СПГ из России, а в 2024 показатель вырос до 15,5 миллионов тонн. Однако в текущем году объёмы поставок уже превышают прошлогоднюю цифру.