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Nacvark
Bloomberg: Европа наращивает поставки российского СПГ и расходует запасы газа из-за холодной зимы
Сейчас газовые хранилища заполнены лишь на 70%, когда в прошлом году показатель был равен 86%.

С 1 января 2025 года был прекращён транзит российского трубопроводного газа в Европу через украинскую газотранспортную систему. Таким образом европейские страны теперь вынуждены полагаться исключительно на региональные ресурсы и поставки американского газа, которые сейчас наращиваются.

Издание Bloomberg пишет, что из-за холодной зимы в Европе расходуют запасы сжиженного природного газа (СПГ) быстрее, чем в прошлые 7 лет. Отмечается, что сейчас газовые хранилища заполнены лишь на 70%, когда в прошлом году показатель был выше - 86%.

Аналитик Goldman Sachs Саманта Дарт объясняет, что сложившаяся ситуация не приведёт страны Европы к дефициту газа. Тем не менее, чем меньше газа останется в конце отопительного сезона (в марте), тем труднее будет восполнить запасы для следующей зимы. Всё это может спровоцировать краткосрочный скачок цен на энергоносители.

Помимо холодной зимы есть и технические проблемы: норвежский поставщик СПГ Hammerfest приостановил свою работу из-за вышедшего из строя компрессора.

В то же время, как сообщается в материале Bloomberg, фиксируются рекордные закупки российского СПГ, который ещё не находится под санкциями. На момент 2020 года в Европу поступало только 10,5 миллионов тонн СПГ из России, а в 2024 показатель вырос до 15,5 миллионов тонн. Однако в текущем году объёмы поставок уже превышают прошлогоднюю цифру.

#россия #европа
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slikts
10:19
"...что из-за холодной зимы в Европе расходуют запасы сжиженного природного газа (СПГ) быстрее, чем в прошлые 7 лет". Из Баварии, Альпы. 700 м над уровнем . Плюсовая (+-)температура. Пару-тройку дней ...
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