Об этом сообщил Владимир Зеленский, подчеркнув, что это привлечёт дополнительный доход в украинский бюджет.

На территории Украины действует электронный сервис государственных услуг «Дия», разработанный Министерством цифровой трансформации. По функционалу приложение похоже на российский сервис «Госуслуги», в котором можно загружать электронный вариант документов и получать государственные услуги без личного присутствия.

Владимир Зеленский объявил, что после завершения российско-украинского конфликта Украина приступит к созданию аналогичного «Дия» сервиса для стран Африканского союза. По его словам, некоторые африканских страны обратились к Киеву с такой просьбой и она была удовлетворена.

По мнению украинского политика, специалисты из Украины могут оказать африканским странам помощь в цифровизации их государственных услуг. Он подчеркнул, что это может стать источником дополнительного поступления средств в украинский бюджет.

Зеленский указывает на важность цифровизации всех процессов, поскольку это во-первых удобно, а во-вторых нивелирует риски коррупции, ведь граждане избегают личного контакта с государственными служащими, которые могли бы требовать деньги взамен на качественное и своевременное предоставление государственных услуг.