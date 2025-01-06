Вашингтон будет играть в ней ключевую роль.

Издание The Telegraph пишет, что уже в ближайшее время новая администрация президента Соединённых Штатов Америки может созвать конференцию по Украине. Отмечается, что ключевую роль в ней будет отыгрывать Вашингтон, вне зависимости от того, будут предложены переговоры Дональдом Трампом или кем-то другим.

В материале издания акцентируется внимание на том, что конкретные сроки проведения конференции будут зависеть от готовности Владимира Зеленского и Владимира Путина. Имеет значение и то, какие поступки будет совершать Россия в тот момент, поскольку очередной массированный обстрел сделает переговоры невозможными в свете международного мнения, по крайне мере, пока события не потеряют огласку.

Предполагается, что номинированный Трампом на пост Государственного секретаря Соединённых Штатов Америки Марко Рубио станет модератором конференции. Не исключается, что эту роль может взять на себя председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее Владимир Зеленский в интервью с американским подкастером Лексом Фридманом уже говорил о том, что переговоры будут возможны после того, как он проведёт встречу с Дональдом Трампом и договорится о гарантиях безопасности для Украины.