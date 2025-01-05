Он утверждает, что в феврале Путин встретиться с Шольцем, а уже в марте будет встреча с Трампом.

Уже 23 февраля 2025 года в Германии пройдут досрочные парламентские выборы. Действующий немецкий канцлер Олаф Шольц практически не имеет шансов быть переизбранным, о чём говорят результаты социологических опросов. Несмотря на это, за последнее время политик предпринимал попытки восстановить связи с российским президентом Владимиром Путиным, хотя признавал безрезультатность диалога. Предполагается, что таким образом он пытается повысить свои политические рейтинги.

Член Бундестага о Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) заявил, что уже в феврале, до проведения парламентских выборов, немецкий канцлер может приехать в Москву и встретиться с Путиным. За этим, как утверждает немецкий депутат, последует в марте встреча Дональда Трампа с российским лидером.

Кизеветтер не оценил возможную встречу Шольца с Путиным, подчеркнув, что подобные разговоры происходят за счёт Украины и говорят о «подчинении».

Официально нет информации о каких-либо предстоящих контактах Владимира Путина с немецким канцлером или американским президентом Дональдом Трампом после его инаугурации. Родерих Кизеветтер также не указал источник своих данных о предполагаемых встречах.