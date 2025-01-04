По словам американского чиновника, у Вашингтона есть основания полагать, что ранее Пекин предостерёг Москву от применения ядерного оружия.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен в интервью Financial Times заявил об обеспокоенности Вашингтона по поводу возможного применения Россией ядерного оружия. Он подчеркнул, что даже если вероятность применения ядерного оружия возросла с 5% до 15%, это очень серьёзно.

По мнению главы американской дипломатии, Китай мог бы оказывать содействие Соединённым Штатам Америки в ядерном сдерживании России, несмотря на партнёрство между Москвой и Пекином.

Более того, Блинкен утверждает, что у Вашингтона есть основания полагать, что Китай ранее мог вмешаться и предостеречь Москву от такого шага. Он предполагает, что произошло это после того, как Белый дом проинформировал китайские власти о планах России разместить ядерное оружие в космосе. Необходимо отметить, что российские власти отвергают планы по размещению ядерного оружия в космосе.

Стоит также напомнить, что ранее российский президент Владимир Путин говорил об отсутствии планов у Москвы по применению ядерного оружия. В то же время он признал, что никто не гарантирует отказ от применения ядерного оружия какой-либо из стран в мире, если на международной арене всё чаще будут звучать угрозы и наступит разрушение правовых и моральных норм.