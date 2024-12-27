Проведённые социологические опросы показали, что идея поддержки Украины «столько, сколько потребуется» становится менее популярной.

С уст ряда лидеров стран Европы неоднократно звучали слова, в которых они сообщали о намерениях продолжать поддержку Украины «столько, сколько потребуется», подтверждая свои намерения помогать стране вплоть до завершения боевых действий. Однако с каждым годом делать это становится всё сложнее, особенно на фоне мнения местного населения, которое не всегда разделяет трату значительных средств на поддержку иностранного государства.

Издание The Guardian поделилось данными организации YouGov по итогам декабрьского социологического опроса, проведённого сразу в семи европейских странах - Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Швеции и Дании. Основной темой был российско-украинский конфликт и поддержка Украины. Отмечается, что зафиксировано существенное падение поддержки Украины среди местного населения.

Инфографика по двум целевым вопросам в сравнении с февралём и декабрём 2024 годаКак можно заметить на инфографике выше, европейские граждане всё меньше считают необходимым поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». В то же время возросло количество мнений, считающих необходимым прекратить боевые действия путём переговоров, даже если Россия сохранит контроль за рядом территорий.

Помимо этого большинство опрошенных европейцев считают, что новоизбранный американский президент Дональд Трамп прекрати оказание военной помощи Украине. Большинство из респондентов также не верят в победу одной из сторон конфликта, придерживаясь позиции, что боевые действия либо продолжатся, либо будут прекращены на основе компромиссного соглашения.