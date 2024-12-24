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Арестович рассказал, что назначение Залужного на пост главкома ВСУ было его решением

Насколько правдивы слова аналитика, выехавшего из страны после увольнения - говорить сложно.
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В июле 2021 года на пост Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины бал назначен генерал Валерий Залужный, которому присваивают ряд успешных операций в зоне боевых действий. В феврале 2024 года он был уволен со своей должности, предположительно - из-за конфликта с политическим руководством Украины, в частности с Владимиром Зеленским. Сейчас отставной украинский генерал является чрезвычайным послом в Великобритании.

Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью с журналистом заявил, что очень много украинцев «его обожают, носят на руках и считают мессией», а некоторые ненавидят и видят причиной крупных провалов Украины. В ответ на эти высказывания у бывшего украинского чиновника спросили, сколько он провёл личных встреч с Зеленским.

Арестович сразу подчеркнул, что добиться аудиенции с Зеленским не так просто, а за два года у него было лишь несколько личных встреч с украинским политиком. Уходя от вопроса, экс-советник назвал назначение Валерия Залужного на пост Главнокомандующего Вооружённых сил Украины «своим проектом», который он прорабатывал много времени за столом переговоров с Зеленским и руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Когда журналист понял, что Алексей Арестович далеко ушёл от темы, заговорив о Залужном, он его перебил и вновь спросил, сколько часов он провёл лично с Зеленским. Арестович оценил своё пребывание в кругу Зеленского «неделями, сотней часов».

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украина всу залужный арестович
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