Ожидалось, что Киев организует её ещё в ноябре - декабре.

Летом в Швейцарии прошёл Глобальный саммит, куда Киев пригласил представителей лояльных к себе стран. Предполагалось, что в ноябре - декабре украинские власти организуют следующий саммит мира, на который пригласят представителей от России и смогут зафиксировать прекращение огня. Однако в какой-то момент информация об этом затихла. По всей видимости, результаты американских выборов сделали очередной саммит мира бессмысленным из-за стремлений Дональда Трампа урегулировать конфликт.

В Министерстве иностранных дел Швейцарии заявили, что не планируют проведение какой-либо второй мирной конференции, на которой будет обсуждаться российско-украинский конфликт. Отмечается, что страна готова поддерживать контакты со всеми заинтересованными странами, а также уделяет особое внимание к переговорам о прекращении огня, но ключевым фактором в этом вопросе являются результаты выборов в Соединённых Штатах Америки.

Посольство России в Берне сообщило, что Москва готова к предметному диалогу с представителями Швейцарии, в том числе для обсуждения Украины. Однако российские власти не рассматривают данную страну, как посредническую площадку для урегулирования российско-украинского конфликта, особенно если швейцарские власти продолжат следовать «прокиевским курсом».