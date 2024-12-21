Об этом сообщил генсек Совета Европы, чьё заявление подтвердил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.

В мае правящая партия Грузии «Грузинская мачта» смогла продвинуть свой законопроект «О прозрачности иностранного влияния», известный ещё как закон об иностранных агентах, который фактически ограничил работу организаций, получающих финансирование за рубежом. Очевидно, что ситуация вызвала волну протестов, особенно со стороны проевропейской оппозиции.

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе на пресс-конференции в Тбилиси заявил, что грузинское правительство заверило его о намерениях внести поправки в закон об иностранном влиянии. По его словам, для этого будет сформирована рабочая группа из экспертов, в том числе при участии Совета Европы и Венецианской комиссии (официально - Европейская комиссия за демократию через право).

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подтвердил, что грузинские власти готовы внести поправки в закон, если кто-то докажет содержащиеся в нём нарушения принципов права. Он подчеркнул готовность Тбилиси к обсуждениям со структурами Совета Европы.

При этом с его стороны не поступило конкретных заверений, что закон будет пересмотрен. Грузинский премьер лишь согласился обсудить и выслушать точку экспертов, а прислушаются ли к их позиции грузинские депутаты - неизвестно.