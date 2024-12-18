Бизнесмен и его компания не выполняют в полной мере обязательства, которые накладываются на них из-за доступа к секретным данным.

Известно, что американская компания SpaceX и её основатель Илон Маск являются одним из основных подрядчиков Министерства обороны Соединённых Штатов Америки. Выполнение государственных контрактов, связанных с работой на американское правительство, накладывает на компанию определённые обязательства, необходимые для соблюдения в обязательном порядке.

Издание The New York Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Пентагон и управление заместителя министра обороны по разведке и безопасности инициировали в отношении SpaceX и Илона Маска проверку из-за опасений нарушения протоколов безопасности. Дело в том, что компания и сам бизнесмен обязаны непрерывно предоставлять ведомству определённую информацию, связанную с их деятельностью.

Как выяснилось, с 2021 года SpaceX и Илон Маск как минимум три раза нарушили протоколы безопасности, не предоставив детали встреч с иностранным лидерами. Помимо этого, бизнесмен не сообщил об употреблении запрещённых веществ.

Как итог, сейчас Пентагон и другие ответственные органы власти проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства. Отмечается, что выражали обеспокоенность по этому поводу не только Соединённые Штаты Америки, но и их союзники, например Израиль. The New York Times также имеет информацию о команде в SpaceX, отвечающей за соблюдение требований к секретному доступу.