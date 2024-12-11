Вряд ли это как-то отразится на отношениях между Киевом и Вашингтоном, учитывая скорое завершение президентского срока Байдена.

Издание The Telegraph пишет о точке невозврата, которой достиг Владимир Зеленский в отношениях с действующим американским президентом Джо Байденом. После того, как Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен публично призвал Киев снизить минимальный порог мобилизационного возраста с 25 до 18 лет, Зеленский ответил отказом, чем окончательно разрушил отношения с действующей администрацией. Попытки Государственного департамента убедить Владимира Зеленского, что, в случае расширения мобилизации всех новобранцев обеспечат оружием, не принесли результата.

В своём недавнем заявлении украинский политик буквально раскритиковал Белый дом за обсуждения о необходимости снижения мобилизации в условиях недостаточных поставок оружия. Более того, он призвал Вашингтон сделать приоритетом снижение российского военного потенциала путём поставок Украине ракет, а не компенсированием нехватки оборудования молодостью новобранцев.

Впрочем, сейчас можно заметить, как риторика украинских властей начала подстраиваться под позицию администрации новоизбранного американского президента Дональда Трампа. Оно и понятно, ведь именно ему решать, на каких условиях Киев сядет за стол переговоры и будут ли у Украины надёжные гарантии безопасности. Даже если взять в расчёт аналитику The Telegraph, то украинские власти получили от текущей администрации всё, что можно было попросить. Каких-либо новых серьёзных решений, например приглашения Украины в НАТО, при текущей администрации ждать не стоит.