Об этом сообщил представитель Госдепа Мэттью Миллер.

Известно, что в Соединённых Штатах Америки рекомендуют Киеву снизить минимальный порог мобилизационного возраста с 25 до 18 лет. Украинские власти пока что не рассматривают такую возможность, объясняя тем, что Запад не может обеспечить подготовку и комплектование новобранцев даже при текущих мобилизационных темпах. Владимир Зеленский уже объяснял, что нельзя отправить в зону боевых действий людей, которые не знают, где им взять оружие.

Официальный представитель Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Мэттью Миллер прокомментировал данную позицию, заявив, что Вашингтон готов обеспечить всех украинских новобранцев необходимым оружием, если будет принято решение о снижении мобилизационного возраста до 18-ти лет.

По словам американского чиновника, если Украина запланирует размещение в зоне боевых действий дополнительных сил, то Соединённые Штаты Америки и союзники готовы обучить и снарядить украинских военных, чтобы те могли вступить в бой.

При этом непонятно, каким образом Администрация президента Джо Байдена планирует это сделать сейчас, когда её срок полномочий истекает через полтора месяца, а за прошедшие полгода укомплектовать оружием уже мобилизованные бригады не получалось.