Он подчеркнул, что без людей, ВСУ не помогут ни деньги, ни боеприпасы.

На протяжение лета и осени текущего года иностранные средства массовой информации писали о том, как Соединённые Штаты Америки призывают Киев ужесточить мобилизационные меры, вплоть до снижения планки мобилизационного возраста с 25 до 18 лет. Украинские власти отказываются принимать подобные решения, подчёркивая, что в этом нет смысла из-за отсутствия достаточного количества оружия.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен впервые поднял данную тему на официальном уровне, призвав Украину принять трудные, но необходимые решения по дальнейшей мобилизации населения. Он добавил, что в Вашингтоне стремятся убедиться, что мобилизованные имеют необходимую подготовку и вооружение.

Американский чиновник объясняет, что ужесточение мобилизации критически важно, ведь даже с деньгами и боеприпасами, Вооружённые силы Украины не смогут противостоять России на поле боя, если у них не будет достаточного количества личного состава. Более того, Блинкен напомнил об обязательствах Соединённых Штатов Америки вооружить каждого прошедшего обучение украинского военного.

Нюанс в том, что полномочия Администрации президента Джо Байдена вскоре истекают и решения о дальнейшей поддержке принимать не ему. В Киеве это прекрасно понимают, поэтому не спешат понижать порог возраста для мобилизации, пока не убедятся в стабильности военных поставок.

Ранее издание The New York Times писало, что в Вашингтоне недовольны отказом Киева разрешать мобилизацию 18-летних граждан Украины.