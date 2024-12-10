Украинский политик отвергает призывы снижать нижний порог возраста для мобилизации на военную службу.

В последние месяцы вопрос снижения нижнего возрастного порога для мобилизации в Вооружённые силы Украины является одной из тем обсуждений, в которых Соединённые Штаты Америки настаивают на принятии решения в пользу ужесточения мобилизационных мер. Официальный представитель Государственного департамента Мэтью Миллер уже пообещал, что Вашингтон обеспечит оружием всех новобранцев украинской армии, если Киев примет данное решение.

Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) отреагировал на заявление американского чиновника, подчеркнув неизменность своей позиции. По его словам, приоритетом должна быть поставка оружия, в частности ракет для снижения российского военного потенциала, а не снижение минимального возраста для мобилизации.

Украинский политик настаивает на том, что необходимо сохранить как можно больше жизней, а не оружия, которое хранится на складах (имеются в виду американские). Он добавил, что следует сконцентрироваться на пополнении уже имеющихся бригад военной техникой и подготовленным личным составом.

«Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат», - пишет Зеленский.

В конце своего сообщения Владимир Зеленский упомянул прошедшую в Париже встречу с новоизбранным американским президентом Дональдом Трампом и необходимость установление мира на территории Украины, в чём должны помочь Соединённые Штаты Америки.