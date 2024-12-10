До этого украинские власти настаивали именно на членстве в североатлантическом альянсе, как безальтернативной гарантии безопасности.

За последние месяцы стало понятно, что украинские власти готовы пойти на прекращение огня и мирное урегулирование российско-украинского конфликта, даже если ради этого придётся пойти на территориальные уступки перед Россией. Единственное условие - предоставление надёжных гарантий безопасности. Владимир Зеленский называл членство Украины в НАТО единственным безальтернативным вариантом для обеспечения безопасности страны. Однако и тут позиция Киева потерпела изменения.

Зеленский заявил, что, сказать откровенно, в Киеве готовы подумать и проработать над позицией французского президента Эммануэля Макрона, который предлагал разместить на украинских территориях какую-то часть европейских войск, гарантировав безопасности Украины, пока страна не приглашена в НАТО.

Тем не менее, украинский политик подчеркнул, что для этого необходимы определённые условия. Владимир Зеленский объясняет, что в Киеве должны иметь чёткое понимание, когда Украину примут в Европейский союз и НАТО.

Нюанс в том, что российские власти, вероятнее всего, откажут в размещении иностранных войск на территории Украины, если ситуация дойдёт до переговорного процесса. Более того, в Москве также выступают за прекращение поставок оружия Киеву, что напрочь ломает намерения украинских властей получить хотя бы какие-то гарантии безопасности.