В основном это главные политические противники Башара Асада, что неудивительно.

После того, как в Сирии свергли правительство президента Башара Асада, встал вопрос, каким образом Национальная коалиция сирийских революционных и оппозиционных сил (НКСРОС) распределит правительственные должности. Официально представители оппозиции обещают создать инклюзивное правительство, куда войдут представители для оппозиционных движений.

Турецкая газета Karar озвучило список тех, кто может занять основополагающие должности в новом сирийском правительстве. В основном это главные политические противники Башара Асада, что неудивительно. Среди претендентов на ключевую должность называют следующих двух лиц:

Экс-премьер-министра (2012) Рияда Фарида Хиджаба, который спустя несколько месяцев после назначения перешёл на сторону оппозиции и был уволен.

Абу Мухаммеда аль-Джулани, возглавляющего пятнадцатитысячную группировку повстанческих сил, начавшую наступление 27 ноября, которая и спровоцировала развал фронта правительственных сил.

В качестве претендентов на должности в новом сирийском правительстве могут рассматривать действующего премьер-министра Мухаммеда Гази аль-Джаляли, оставшегося в стране и согласившегося передать власть оппозиции мирным путём, а также лидера НКСРОС Хади Аль-Бахра. Не менее вероятными являются кандидатуры бывших руководителей Сирийского национального совета (коалиция сирийской оппозиции, основанная в начале гражданской войны в Сирии) - Ахмед Муаз аль-Хатыб, Ахмед Муаз аль-Хатыб, Бурхан Гальюн и Джордж Сабра,