Он также призвал оппозиционные силы уважать права человека.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен привлечь к ответственности все стороны, поддержавшие свергнутого президента Сирии Башара Асада, а также влиятельных государственных служащих или работавших при прежних властях чиновников за «зверства и преступления, совершенные против сирийского народа, включая применение химического оружия».

Глава американской дипломатии также обратился к сирийским оппозиционным силам, которые возглавят новое правительство, призвав их уважать права человека и защищать гражданское население страны. Он подчеркнул, что в Вашингтоне принял к сведению все заявления оппозиции, но американские власти будут отталкиваться от их действий.

Блинкен добавил, что Соединённые Штаты Америки будут внимательно отслеживать всё происходящее в регионе.

Ранее была новость о том, что американские военнослужащие сохранят своё присутствие на военных базах в Сирии для противодействия терроризму в регионе. Помимо этого американский президент Джо Байден подтвердил готовность взаимодействия с новыми властями и отметил, что, несмотря на имевшиеся в истории оппозиционных группировок акты терроризма и нарушения прав человека, Вашингтон будет оценивать их действия.