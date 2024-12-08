Он намерен обеспечить функционирование государственных органов под руководством новой власти.

Буквально несколько часов назад повстанческие силы без особого сопротивления взяли контроль над столицей Сирии, объявив о свержении режима президента страны Башара Асада. Где находится сам сирийский президент - пока неизвестно, но, вероятнее всего, он покинул страну на самолёте Ил-76, направившись в Россию или одну из стран Ближнего Востока.

Премьер-министр страны Мухаммад Гази аль-Джалали, назначенный на эту должность Асадом в сентябре, записал видеообращение, в котором сообщил, что остаётся в своём доме и не собирается покидать его. Более того, он объявил о готовности сотрудничать с оппозицией, чтобы обеспечить функционирование государственных органов.

По словам главы сирийского правительства, необходимо мыслить рационально и думать про государство. Он объявил, что правительство протягивает руку оппозиции, которая протянула руку сирийскому народу, пообещав не навредить тем, кто находится в стране. Мухаммад Гази аль-Джалали призывает граждан беречь государственную собственность.

Очевидно, что в скором времени в Сирии сменится правительство и правящий режим. Непонятно, будет ли он более демократическим или изменения окажутся лишь формальностью. В то же время стоит напомнить, что правительственные силы контролировали не все территории страны, в частности восточная часть принадлежит сирийским курдам, а некоторые населённые пункты под контролем террористов (исламских радикалов). Не стоит забывать и про контролируемый Израилем регион Голанских высот. Будет ли оппозиция полностью восстанавливать территориальную целостность Сирийской Арабской Республики или ограничится сменой власти - непонятно.