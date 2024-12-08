Судьба президента пока неизвестна, но, вероятнее всего, он улетел незадолго до падения столицы.

Несколько дней назад повстанческие силы активизировались на юге Сирии, всего в ста километрах от Дамаска (столица Сирии), где до этого не было информации о их присутствии. За короткий промежуток времени революционеры переманили на свою сторону бригады сирийской армии, захватили тяжёлую бронетехнику и начали развивать наступление на окраинах Дамаска, к которым подошли буквально вчера. Сейчас поступает информация о падении столицы Сирии.

Как изображена на следующей карте гражданской войны в Сирии, практически все районы Дамаска с недавнего времени контролируются повстанцами. Остальные регионы фактически не контролируются правительством из-за его свержения.

По данным издания Al-Hadath, командование Вооружённых сил Сирии официально проинформировало офицерский и рядовой состав о падении правящего режима. Впрочем, сирийская армия и до этого не оказывала особого сопротивления в противостоянии с повстанцами, а в интернете были кадры, как военнослужащие снимают с себя форму, скрываясь среди мирного населения.

На кадре выше видно, как танк повстанческих сил въезжает на центральную площадь сирийской столицы Омейяд. По всей видимости, особых боестолкновений не было. В то же время поступала информация о ожесточённых боях в армейском штабе недалеко от Абу-Руммане. Сирийское радио и телевидение перешло под контроль оппозиции.

Учитывая всё вышеописанное и обнародованное заявление оппозиции, правительство президента Башара Асада было свергнуто. Где находится сирийский президент - официально неизвестно, но ещё вчерашним вечером в его канцелярии убеждали, что он работает с документами в своём офисе. По данным издания CNN, Асад сбежал из страны. Предполагается, что незадолго до перехода столицы страны под контроль повстанцев, которые не встретили сопротивления, Башар Асад покинул страну из международного аэропорта Дамаска на самолёте Ил-76 перед отменой всех рейсов.

Таким образом правительственные силы, поддерживаемые Россией на протяжение многих лет, без сопротивления капитулировали спустя почти две недели активного наступления повстанческих сил. Примечательно, что повстанцы обошли стороною западное побережье Сирии, в частности город Латакия, где сконцентрировано большое количество российской авиации.