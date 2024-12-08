Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан на форуме по обороне Фонда имени президента Рональда Рейгана прокомментировал ситуацию с использованием американских танков M1 Abrams на поле боя, а также ракет ATACMS для ударов вглубь российских территорий.
Американский чиновник объяснил, что американские танки не очень полезным оружием в руках украинских военных. Он подчеркнул, что отправляемые танки попросту недоукомплектованные. Известно, что Украина получила устаревшую модификацию техники ради более быстрой доставки, которая к тому же не имеет «секретной брони» из обеднённого урана, в связи с чем Вооружённые силы Украины были вынуждены обвешать танки советским комплексом защиты «Контакт». Тем не менее, уязвимость модифицированных местными умельцами американских танков к российским FPV-дронам не остаётся секретом.
Что касается американских ракет и ударов вглубь российских территорий, тут Салливан признаёт, что всё это не является «серебряной пулей», которая переломит ход событий на поле боя, а лишь дополнительной возможностью для Киева. Он добавил, что украинская армия получила данные ракеты после того, как Соединённые Штаты Америки накопили их в необходимом количестве.