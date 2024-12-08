На этот счёт высказался советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан на форуме по обороне Фонда имени президента Рональда Рейгана прокомментировал ситуацию с использованием американских танков M1 Abrams на поле боя, а также ракет ATACMS для ударов вглубь российских территорий.

Американский чиновник объяснил, что американские танки не очень полезным оружием в руках украинских военных. Он подчеркнул, что отправляемые танки попросту недоукомплектованные. Известно, что Украина получила устаревшую модификацию техники ради более быстрой доставки, которая к тому же не имеет «секретной брони» из обеднённого урана, в связи с чем Вооружённые силы Украины были вынуждены обвешать танки советским комплексом защиты «Контакт». Тем не менее, уязвимость модифицированных местными умельцами американских танков к российским FPV-дронам не остаётся секретом.

Что касается американских ракет и ударов вглубь российских территорий, тут Салливан признаёт, что всё это не является «серебряной пулей», которая переломит ход событий на поле боя, а лишь дополнительной возможностью для Киева. Он добавил, что украинская армия получила данные ракеты после того, как Соединённые Штаты Америки накопили их в необходимом количестве.