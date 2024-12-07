Оба политика посетят Париж уже сегодня.

Известно, что 7 декабря 2024 года отреставрированный после пожара в 2019 году Нотр-Дам будет официально открыт для посещения. По этому поводу пройдёт церемония открытия, которую посетят ряд политиков, в частности новоизбранный американский президент Дональд Трамп и Владимир Зеленский.

Издание Agence France-Presse, ссылаясь на собственные источники, пишет, что перед церемонией открытия может пройти встреча между Трампом и Зеленским. При этом нет точной информации, согласована ли данная встреча. В то же время политики могут ограничиться не полноценной беседой тет-а-тет, а небольшим разговором во время церемонии или других мероприятий в честь события.

В Елисейском дворце также подтвердили запланированные отдельные встречи французского президента Эммануэля Макрона с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Не уточнялось, планируется ли тройная встреча с участием Макрона, Трампа и Зеленского.

Ранее была информация от издания Politico о встрече руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с представителями команды Дональда Трампа. Их разговоры были ознакомительными, направленными на установлением и развитие дальнейших контактов между Киевом и Вашингтоном.