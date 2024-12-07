Об этом рассказали представители украинского правительства.

Несмотря на то, что Россия обстреливает предприятия украинского оборонно-промышленного комплекса, в Киеве все равно продолжают работу над производством собственного оружия. Очевидно, что достижения Украины в ракетостроении нельзя сравнить с российскими, но всё же в этом году стало известно о серийном производстве дрон-ракеты «Паляница» и модификации ракеты «Нептун», которая теперь способна поражать не только морские цели.

Вчера Владимир Зеленский объявил о введении в эксплуатацию Вооружёнными силами Украины нового беспилотного летательного аппарата ракетного типа «Пекло», способного поражать цели на расстоянии до 700 километров, преодолевая эту дистанцию всего за час. Помимо этого упоминается повышенный уровень защищённости от систем радиоэлектронной борьбы.

Что касается боевой части, тут информации нет. Учитывая, что «Пекло» имеет небольшие размеры и перемещается достаточно быстро (немного медленнее, чем российская ракета «Калибр» на старте), боевая часть навряд ли имеет большую мощность. Тем не менее, упоминается разработка новых разновидностей боевой части, чтобы расширить спектр возможных объектов для поражения дроном.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин рассказал, что новые дрон-ракеты уже прошли боевые испытания, а первая партия поставлена украинским военным. Отмечается, что в течение года украинский оборонно-промышленный комплекс смог с нуля разработать новый беспилотник и поставить его на серийное производство.

Примечательным является то, каким образом запускается новый ударный дрон. Официально об этом не рассказывают, однако на верхней части корпуса видны крепления, которые, вероятнее всего, говорят о запуске беспилотника при помощи тактических бомбардировщиков или истребителей. В то же время уже известный ударный беспилотник «Лютый» запускается путём разгона на взлётной полосе, а «Стриж» (модификация советского Ту-141) вовсе размещают на массивной пусковой установке. Всё это указывает на новый подход украинского оборонно-промышленного комплекса к разработке дронов и появление первой крылатой дрон-ракеты.