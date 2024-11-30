«Деньги ушли в песок» - рассказывает местный житель.

В 2024 году из резервного фонда государственного бюджета Украины выделили около 500 миллионов долларов для возведения фортификационных сооружений как вдоль линии боевого соприкосновения, так и в тылу. Государственный проект затронул более десяти областей, в частности Одесскую, где к работе привлекли почти сотню единиц специальной техники.

Украинские власти установили бетонные тетраподы вдоль прибережной линии Чёрного моря, чтобы защитить город от возможных морских высадок или проникновения диверсионно-разведывательных групп. Такая мера должна была усложнить молниеносное проникновение российских десантных групп на сушу и, как показывает опыт прошлых лет, мера действительно эффективная, если подойти к её реализации с умом.

Доктор биологических наук Украины, работающий в Национальном природном парке «Тузловские лиманы», Иван Русев подвёл итоги проведённых работ на территории данного парка. По его словам, всего несколько месяцев назад в прибережной зоне природного парка были установлены бетонные тетраподы, но на сегодняшний день они перестали выполнять свою защитную функцию. Никакого вмешательства извне не предпринималось. Тетраподы в прибережной зоне «Тузловские лиманы»Ответственные за проведение работ не учли мнения экспертов насчёт того, где следует возводить тетраподы. Как итог, за такой короткий промежуток времени сооружения ушли под песок, или как говорит местный житель Виталий Оплачко (бывший капитан гражданского судна): «Деньги ушли в песок» - в буквальном смысле этого выражения. Аналогичный инцидент, но в прибережной зоне города Белгород-ДнестровскОтмечается, что устанавливать тетраподы так близко к прибережной зоне было ошибкой, ведь волны совместно с ветрами способны разрушать береговые линии, перемещая их, тем самым постепенно затапливая сооружения. Всего этого можно было избежать, обратившись к экспертам по береговедению. Виталий Оплачко акцентирует внимание на том, что теперь достать из-под песка тетраподы будет проблематично.

Причём не стоит исключать, что местные власти аналогичным образом подошли к работам на других закрытых участках прибережной зоны, куда у местных жителей нет доступа.