Вашингтон официально признал использование их оружия для ударов вглубь российских территорий.

В прошлый вторник Вооружённые силы Украины нанесли удары американскими ракетами ATACMS вглубь российских территорий. Первой целью стал объект в Брянской области, на территорию которого упала одна повреждённая ракета, из-за чего возникло возгорание. С тех пор украинская армия продолжила наносить удары в глубине российских территорий, при этом официально Вашингтон не подтверждал использование американских ракет для этих целей, хотя в сводках российского оборонного ведомства информация о работе противовоздушной обороны по выпущенным ATACMS уже фигурировала.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби на очередном брифинге официально подтвердил получение Украиной разрешения на удары вглубь российских территорий поставляемыми американскими ракетами ATACMS. По его словам, в Белом доме изменили руководящие принципы, дав Киеву указание на использование американских ракет для нанесения ударов по конкретным типам целей.

Джон Кирби подчеркнул, что данное решение было принято в связи с реализацией Киевом права на самооборону.

Вчера появилась информация об очередном применении ракет ATACMS уже с кассетной боевой частью (поражают цели на расстоянии до 160 километров) для удара по военному аэродрому Халино в Курской области. Официально информация не комментировалась министерством обороны России.