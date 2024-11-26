На съезде Социал-демократической партии Германии он заверил, что продолжит оказывать помощь Киеву, если его переизберут канцлером, но ракеты Taurus украинская армия не получит.

Известно, что правящая коалиция в Германии «Светофор» была распущена после увольнения немецким канцлером Олафом Шольца министра финансов Кристиана Линднера, являющегося лидером Свободной демократической партии. Предполагается, что одной из причин развала правящей коалиции стал вопрос дальнейшей поддержки Украины: Шольц настаивал на оказании Киеву военной помощи в счёт государственного долга Германии, а Линднер предлагал два варианта - либо прекратить военную помощь вовсе, либо оказывать её за счёт сокращения социальных программ. Тогдашний министр финансов также предлагал отправить Украине ракеты Taurus, ведь это недорогое решение, которое высоко оценят в Киеве.

После того, как Олаф Шольц был вновь выдвинут Социал-демократической партией Германии на пост немецкого канцлера, на пресс-конференции он рассказал о дальнейших планах по поддержке Украины, если его вновь изберут главой немецкого правительства.

По словам немецкого чиновника, он выступает за то, чтобы в следующем году Берлин оказал военную помощь Киеву на сумму 12 миллиардов евро, приостановив так называемый «долговой тормоз» (ограничение, запрещающее правительству брать чрезмерное количество заимствований), введённый Ангелой Меркель в 2009 году. Тем не менее, Шольц против эскалации российско-украинского конфликта, поэтому подтверждает неготовность поставлять Украине немецкие ракеты Taurus.

В то же время его политические оппоненты, Роберт Хабек из Союз 90/Зелёные и Фридрих Мерц из ХДС/ХСС, против приостановления «долгового тормоза», но при этом поддерживают отправку ракет Taurus украинской армии. Очевидно, что если Берлин решить поставить свои дальнобойные ракеты Украине, то в Киеве высоко оценят данное решение и перестанут требовать многомиллиардные финансирования.