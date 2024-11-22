На заседании должны были присутствовать представители украинского правительства.

Известно, что вчера Россия выпустила по украинским территориям экспериментальную баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которую в Соединённых Штатах Америки называют прототипом межконтинентальной ракеты РС-26 «Рубеж». Об этом была официально проинформирована Украина через Соединённые Штаты Америки (узнали от России через линию центра по уменьшению ядерной опасности) за полчаса до пуска, но, учитывая тенденции с закрытием посольств, вероятнее всего, в Вашингтоне ещё раньше знали об угрозе пуска новой ракеты.

Предполагалось, что сегодня в здании Верховной Рады Украины состоится очередное заседание с правительственным часом, то есть будут приглашены представители украинского правительства. Однако после сегодняшнего обстрела украинский депутат Алексей Гончаренко объявил, что заседание отменяется и следующее состоится по графику уже в декабре.

Информацию подтвердил и председатель подкомитета по вопросам нефтяной, нефтетранспортной отрасли и нефтепродуктообеспечения комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Тарас Батенко, который в эфире «Говорит Великий Львов» сообщил о получении Киевом информации о готовящемуся Россией удару по адресу улица Грушевская, дом 5, где располагается непосредственно здание украинского парламента. Он подчеркнул, что не знает, соответствует ли информация действительности, но отреагировать украинские власти обязаны.