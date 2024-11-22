Информацию подтвердили в Пентагоне.

Известно, вчера Россия применила по территории Украины экспериментальную баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая, как утверждается, способна набирать скорость до 10 махов. В Соединённых Штатах Америки подтвердили пуск, подчеркнув, что данная ракета якобы является прототипом межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 «Рубеж».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал насчёт того, предупреждала ли Москва кого-либо о пуске новой ракеты по украинским территориям. По его словам, о самом пуске заблаговременно никто не предупреждал Вашингтон, но за полчаса Россия всё же проинформировала американскую сторону о запуске «Орешника» по линии центра по уменьшению ядерной опасности.

Официальный представитель Министерства обороны Соединённых Штатов Америки Сабрина Сингх также подтвердила, что Москва проинформировала Вашингтону о пуске своей новейшей ракеты. При этом отмечается, что подобные пуски навряд ли смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя, поскольку российский арсенал данных ракет ограничен.

В свою очередь, Вашингтон предупредил Украину и других союзников о запланированном пуске российской экспериментальной ракеты «Орешник». Нюанс в том, что украинская противовоздушная оборона не имеет средств, способных сбить ракету на такой скорости.