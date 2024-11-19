Об этом сообщил Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

На текущий момент в Грузии митингуют оппозиционные силы. Обстановка в стране в целом спокойная, на улицах обходится без массовых беспорядков и никаких признаков намерения сменить власть силовым путём пока что нет. В то же время одержавшая победу на парламентских выборах партия «Грузинская мечта» по-прежнему имеет большинство мест в парламент и фактически единолично правит.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель анонсировал отправку в Грузию «политической миссии», которая от лица европейского сообщества проанализирует ситуацию в стране и изучит сообщения о нарушениях в ходе парламентских выборов 26 октября 2024 года.

Глава европейской дипломатии также напомнил, что из-за смены курса действующего грузинского правительства на недемократический путь, в Брюсселе отменили военное и финансовое финансирование Тбилиси на общую сумму 120 миллионов долларов. Он добавил, что эти средства будут потрачены на финансирование неправительственных организаций, помогающих грузинскому обществу.

Примечательно, что после получения этими организациями финансирования, их могут признать в Грузии иностранными агентами. Как раз таки отсюда и начался конфликт между Тбилиси и Брюсселем, когда «Грузинская мечта» пролоббировала законопроект, лишающий неправительственные организации возможности беспоследственно получать финансирование.