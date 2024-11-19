Речь идёт о Борисе Эпштейне, который координировал юридическую защиту политика и, по данным СМИ, представил себя на должность спецпосланника по Украине.

Не так давно в заголовках средств массовой информации начало звучать новое имя - Борис Эпштейн, который, по данным The New York Times, предложил себя на должность спецпосланника для урегулирования российско-украинского конфликта, поскольку имеет родственников как из Украины, так и России. Эпштейн является одним из советников новоизбранного американского президента Дональда Трампа, который также представлял его интересы в суде и координировал всю юридическую защиту во время предвыборной гонки, когда в отношении республиканца активно возбуждали уголовные дела.

Издание Axios узнало о конфликте Бориса Эпштейна с Илоном Маском, которого Трамп назначил во главе Департамента эффективности государственного управления (DOGE). Отмечается, что инцидент произошёл 13 ноября на ужине в поместье Дональда Трампа во Флориде Мар-а-Лаго.

По данным издания, во время ужина Маск поинтересовался у Эпштейна, не слишком ли он оказал большое влияние на формирование нового американского правительства, посоветовав Трампу провести сразу несколько важных назначений: Мэтта Гетца на пост министра юстиции и Билла Макгинли на пост юридического консультанта Белого дома. При этом Борис Эпштейн возмутился, что Илон Маск поставил под сомнение квалификацию предложенных им кандидатур.

На этом весь конфликт не закончился, ведь после этого директор DOGE обвинил советника Дональда Трампа в том, что из-за него в сеть попали детали о всех запланированных следующим американским президентом назначениях. Очевидно, что Эпштейн был возмущён такими громкими заявлениями и заявил, что Маск не понимает, о чём говорит.

Ранее издание NBC News уже писало о недовольствах в команде Дональда Трампа из-за слишком частого присутствия Илона Маска рядом с Дональдом Трампом. Источники издания говорили о том, как республиканцы возмущены постоянным присутствием Маска в резиденции Трампа, вмешательством в личные встречи и телефонные разговоры политика, будто бы он считает себя главной причиной победы республиканца на президентских выборах. Стоит отметить, что конфликтность в администрации Дональда Трампа стала одной из причин, по которой его правление во время первого президентского срока запомнилось для американцев "не очень".