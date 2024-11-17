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Nacvark
The New York Times: Борис Эпштейн предложил себя Трампу в качестве спецпредставителя по Украине
Им может стать этнический россиянин Борис Эпштейн.

Недавно американский телеканал Fox News, близкий к новоизбранному американскому президенту Дональду Трампу, сообщал, что в ближайшее время политик может назначить специального представителя по Украине, который будет отвечать за мирное урегулирование российско-украинского конфликта. Предполагалось, что на эту должность могут назначить Брайана Гука, имевшего опыт в работе с Ираном.

Издание The New York Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что один из адвокатов Дональда Трампа, координировавший юридическую защиту политика по уголовным делам, предложил себя на пост специального представителя по Украине. Речь идёт о Борисе Эпштейне, который эмигрировал в Соединённые Штаты из России в 1993 году.

Отмечается, что у Эпштейна имеются родственники на территории обеих стран, участвующих в российско-украинском конфликте. При этом не все в команде Трампа оценили такую кандидатуру, ведь речь идёт о крайне значимой политической должности в нынешнее время и назначать на неё человека без дипломатического опыта было бы странно.

The New York Times подчёркивают, что сам Дональд Трамп хоть и проявил интерес к выдвинутой кандидатуре, но пока не одобрил её. Впрочем, отказа Борис Эпштейн тоже не получил.

#украина #сша #дональд трамп
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