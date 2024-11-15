По данным издания, миллиардер постоянно находится в резиденции политика, пытается высказать своё мнение по любому вопросу и напоминает о своей роли в команде.

Издание NBC News, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в окружении новоизбранного американского президента Дональда Трампа начинают уставать от Илона Маска и его постоянного присутствия в резиденции политика во Флориде. Известно, что Трамп назначил Маска директором Департамента эффективности правительства (DOGE), у которого уже появилась официальная страница в социальной сети X, хотя ведомство формально ещё не утверждено.

По данным издания, американский миллиардер постоянно находится в резиденции новоизбранного президента и напоминает всем о своей роли в команде, будто бы он «сопрезидент». По любому вопросу Илон Маск имеет своё мнение, даже если тема выходит за пределы его компетенции, а сам он желает, чтобы с его позицией считались.

Собеседники издания отмечают, что Маск не забывает напоминать о своей роли в предвыборной кампании Дональда Трампа, в частности созданном комитете America PAC, который поддерживал республиканца ценою сотен миллионов долларов. Один из источников подчёркивает, что бизнесмен пытается заставить Трампа чувствовать себя должным, хотя «президент никому ничего не должен».

Примечательно, что когда впервые появилась речь о телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, уточнялось, что в один момент трубку была передана Илон Маску, который вставил пару своих слов. В конечном итоге информация о проведённом разговоре была подтверждена украинскими властями и самим Трампом, про Маска речи не было. NBC News также пишут, что Маск в любое время суток присоединятся к звонкам и встречам Трампа.

Сам Дональд Трамп во время своей недавней встречи с представителями Республиканской партии в Палате представителей шутил насчёт того, что Илон Маск не хочет уходить домой из его резиденции и он не может от него избавиться. При этом в целом новоизбранный американский президент отзывается о члене своей команды сугубо положительно.