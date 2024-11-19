Также было масштабировано производство крылатых ракетах Р-360 «Нептун».

Известно, что в Киеве неоднократно сообщали о работе над собственной ракетной программой и первых успехах в испытании украинских баллистических ракет. Российские власти пока что не фиксировали ударов по территории России дальнобойными ракетами, разработанными Украиной.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о наращивании его страной производства собственных ракет. По его словам, в этом году украинский оборонно-промышленный комплекс выпустил первые 100 ракет. Было масштабировано производство крылатых ракет Р-360 «Нептун» (изначально предназначались для ударов по кораблям) с модернизацией, позволяющей поражать цели на более дальних расстояниях. До этого уже была речь о том, что украинские противокорабельные ракеты теперь могут наносить удары и по наземным целям.

Умеров также подтвердил разработку Украиной ракет-дронов «Паляниця», о наличии которых ещё в конце августа сообщил Владимир Зеленский.

Украинский министр в контексте ракетной программы не упоминал про баллистические ракеты, хотя в Киеве настаивают, что работают именно над ракетой данного класса. О ней ничего неизвестно, но предполагается, что речь может идти о доработанной версии оперативно-тактического комплекса «Гром-2».