На этот счёт высказался советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Среди сторонников Республиканской партии, кандидат от которой Дональд Трамп, победил на президентских выборах 5 ноября, актуален вопрос контроля потоков оказания военной помощи Украине. Американские конгрессмены опасаются, что их средства могут не доходить до получателя в полной мере или использоваться нецелесообразно.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в разговоре с украинскими средствами массовой информации допустил, что назначенный во главе Департамента по надзору за эффективностью правительства (DOGE) Илон Маск может получить от новоизбранного американского президента поручение - проинспектировать оказанную военную помощь Киеву за президентский срок Джо Байдена.

По мнению украинского чиновника, функции нового органа будут разнообразны и государственный аудит тоже входит в этот список.

Подоляк предположил, что аудит оказанной военной помощи Украине также может войти в список задач DOGE. Он добавил, что в таком случае будут анализировать как финансовую, так и военную помощь, полученную Украиной за последние два года.