Её дальность составляет полторы тысячи километров.

Министр обороны Индии Раджнат Сингх на своей странице социальной сети X (бывший Twitter) сообщил об успешном проведении его страной испытаний собственного гиперзвукового оружия большой дальности (полторы тысячи километров). Он подчеркнул, что это исторический момент, который включает Индию в список «избранных наций», обладающих такими критически важными и передовыми военными технологиями.

По словам индийского министра, испытания прошли на необитаемом острове Абдул Калам (Бенгальский залив, побережье штата Одиш). Сингх поздравил своих коллег из научно-исследовательского центра министерства обороны с таким прорывом в ракетостроении.

Никакой подробной информации о тактико-технических характеристиках индийской гиперзвуковой ракеты нет. Наименование ракеты также остаётся неизвестным.

Окончательный перечень стран, имеющих на своё вооружении гиперзвуковое оружие, определить сложно. Официально известно о его наличии у России и Ирана (достоверно технические характеристики неизвестны). На различных стадиях испытания оружие данной категории имеется у Китая, Великобритании, Франции, Бразилии и Японии.