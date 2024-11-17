В нём также упомянули ситуацию с ядерными арсеналами других стран.

Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин представил Конгрессу доклад об обновлённой стратегии использования ядерного оружия, в котором были описаны поступающие вызовы в области сдерживания, связанные с ростом, модернизацией и разнообразием ядерных арсеналов стратегических противников.

В документе идёт речь о том, что Соединённые Штаты Америки должны развивать свои ядерные силы для того, чтобы иметь возможность сдерживать стратегических противников, обеспечивать безопасность союзников, достигая при этом национальных целей в случае провала сдерживания. Основной акцент в новой стратегии заключается в том, что теперь Вашингтон должен быть готов сдерживать в мирное и военное время сразу три страны - Россию, Китай и КНДР.

Отмечается, что Россия представляет для Соединённых Штатов Америки «острую угрозу» из-за большого, современного и диверсифицированного ядерного арсенала. Китай упомянут в контексте планов по амбициозному расширению, модернизации и диверсификации ядерных сил, которые позволят создать полноценную ядерную триаду. Что касается КНДР, речь также идёт про расширение, модернизацию и диверсификацию ядерного, баллистического и неядерного потенциала.

При этом Пентагон заверил, что Вашингтон будет по-прежнему придерживаться основных положений Договора между Соединёнными Штатами Америки и Россией о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III, российская сторона вышла из договорённостей в 2023 году в одностороннем порядке), пока американская оценка свидетельствует о соблюдении их Москвой.