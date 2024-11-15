Сеул так и не начал поставки летального оружия Киеву, но рассматривает это решение, как ответ на военное сотрудничество между Россией и КНДР.

С февраля 2022 года Южная Корея не поставляла Вооружённым силам Украины летальное оружие, опираясь на законодательный запрет поставок вооружения воюющим странам. Однако после того, как появилась информация о возможном размещении военных КНДР на российских территориях, в Сеуле начали всерьёз думать о том, стоит ли пересматривать это решение в пользу начала поставок оружия.

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что после избрания Дональда Трампа следующим американским президентом, в Сеуле могут отказаться от идеи начала поставок оружия Киеву. Отмечается, что окончательное решение ещё не принято, но на него повлияет позиция Трампа, который в целом выступает против поставок оружия Украине.

По данным издания, южнокорейские власти также изучают то, как возвращение Дональда Трампа в Белый дом может повлиять на поддержку Украины со стороны других стран. Профессор политологии Университета северокорейских исследований в Сеуле Ким Чжон рассказывает Bloomberg, что было бы неловко, если Южная Корея, не являющаяся членом НАТО, начала бы поставки оружия Украине, а в скором времени Вашингтон принял бы решение о их приостановке.

В Офисе президента Южной Кореи ответили на запросы Bloomberg, в которых уточнялось наличие у Сеула планов об отправке оружия Киеву, сообщив следующее: «Мы будем тесно координировать действия с нашими союзниками и партнёрами в этом процессе».