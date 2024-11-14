Немецкий канцлер подчеркнул, что перед Европой стоит два обязательства - оказывать поддержку Киеву и не допустить эскалации конфликта.

Во время своего выступления в Бундестаге канцлер Германии Олаф Шольц сделал заявление по поводу российско-украинского конфликта, указав на свой личный вклад в снижении эскалации, вызванной боевыми действия в Европе.

Немецкий канцлер подчеркнул, что Германия, как первая страна в Европе по поддержке Киева, должна сделать всё для того, чтобы российско-украинской конфликт не подвергся дальнейшей эскалации, а Берлин не стал прямым участником боевых действия. Он отметил, что ему приходится беспокоиться как о том, чтобы страна не оставалась без поддержки, так и о том, чтобы эскалация не росла.

Шольц добавил, что по этой причине не намерен изменять свою ситуацию по поводу нанесения ударов вглубь российских территорий, то есть он по-прежнему абсолютно против такого шага. Поставлять Вооружённым силам Украины немецкие крылатые ракеты Taurus он также не планирует, в отличие от других политических партий.

Олаф Шольц упомянул и то, что оказываемая Киеву военная помощь не должна наносить вред будущему Германии. По его словам, если уровень ежегодного военного финансирования Украины возрастёт свыше 12 миллионов евро, то это приведёт к сокращению пенсий, нехватки инвестиций в модернизацию инфраструктуры, ограничений в сфере здравоохранения и ухода за больными. Немецкий канцлер против политики «или - или» (или помощь Киеву, или развитие Германии - ред.) и продолжит балансировать между этими задачами.