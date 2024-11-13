Действующий посол оскандалилась в разгар предвыборной гонки и её смена другим дипломатом могла бы наладить отношения с новой правящей партией.

В разгар предвыборной гонки Владимир Зеленский вместе с украинской делегацией отправился в Соединённые Штаты Америки, а именно на завод по производству боеприпасов в штате Пенсильвания. Нюанс в том, что во время этого визита его сопровождали исключительно правительственные чиновники и конгрессмены из Демократической партии, при этом вышеупомянутый штат являлся одним из решающих в президентских выборах. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон обвинил Киев во вмешательстве в американскую демократию. Позже выяснилось, что вся поездка была организована украинским послом в Вашингтоне Оксаной Маркаровой, которую Джонсон потребовал уволить, но получил от Зеленского отказ.

Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что на фоне сложившейся ситуации с победой кандидата от Республиканской партии, в Киеве всё же раздумывают над тем, чтобы сменить посла в Вашингтоне, успокоив разгневанных республиканцев, в частности спикера Джонсона, заодно наладив отношения с другими представителями новой республиканской администрации.

Отмечается, что в качестве замены Маркаровой рассматривался бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, которого уволили в сентябре из-за провалов во внешней политике (не смог добиться достаточных поставок систем противовоздушной обороны и разрешения на удары западным оружием вглубь российских территорий). Однако, как утверждают источники издания, сам Кулеба не согласился стать послом в Вашингтоне. Примечательно, что, как говорил сам экс-министр, он имел налаженные связи с американскими чиновниками и незадолго до начала военной фазы российско-украинского конфликта ему предлагали остаться в Соединённых Штатах Америки, где он тогда пребывал с государственным визитом.

Исходя из информации Financial Times, не стоит исключать, что до запланированной на январь 2025 года инаугурации Дональда Трампа, в Киеве всё же могут решиться отправить Оксану Маркарову на отдых, заменив её более лояльным к республиканцам дипломатом.