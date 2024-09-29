До этого Майк Джонсон требовал увольнения украинского дипломата, которая якобы вмешалась в американские выборы.



Незадолго до встречи Владимира Зеленского с американским президентом Джо Байденом и кандидатами на эту должность Камалой Харрис, Дональдом Трампом, украинский политик в составе делегации посетил оружейный завод в штате Пенсильвания. Нюанс в том, что официальный Киев сопровождали только чиновники из Демократической партии. В ответ на это спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец) обвинил украинского посла в Вашингтоне Оксану Маркарову, организовавшую поездку на военный завод, во вмешательстве в американские выборы и потребовал увольнения дипломата.

В интервью Fox News Владимир Зеленский по просьбе журналистов прокомментировал требование Джонсона, фактически отвергнув его. Он подчеркнул, что в рамках своих полномочий может обсуждать украинских послов только со спикером парламента своей страны, но никак не Соединённых Штатов Америки. Политик добавил, что, при всём уважении, сказанное им регламентируется конституцией.

Впрочем, тут можно отметить, что в данном контексте Зеленский действительно прав. Если бы Майк Джонсон хотел добиться увольнения Маркаровой, ему следовало бы отправить письмо Государственному секретарю Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкену, который уже мог начать обсуждение отставки, а в крайнем случае - без согласования с украинской стороной выдворить посла из штатов. Однако, по всей видимости, ситуация на этом закончится и Киев сохранит на должности Оксану Маркарову.