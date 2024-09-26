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Nacvark
Спикер Конгресса требует от Украины уволить украинского посла из-за вмешательства в выборы США
Украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова организовала поездку Зеленского на завод в Пенсильвании, не пригласив ни одного республиканца.

Недавно Владимир Зеленский вместе с украинской делегацией, включая посла в Вашингтон Оксану Маркарову, посетил завод по производству боеприпасов в штате Пенсильвания. Такой шаг не оценили в Республиканской партии, поскольку он якобы может отразиться на результатах президентских выборов в Соединённых Штатах Америки.

Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон обратился к Зеленскому с требованием немедленно выслать из Вашингтона украинского посла Маркарову, поскольку она организовала визит украинской делегации на военный завод в штате Пенсильвания, который, между прочим, является одним из спорных штатов, влияющих ключевым образом на исход президентских выборов в стране.

По мнению американского чиновники, визит Зеленского оказал вмешательства в американский избирательный процесс, направленный помочь Демократической партии одержать победу на выборах. Он отметил, что на данном мероприятии были исключительно чиновники-демократы и ни одного республиканца. 

Майк Джонсон потребовал, чтобы все зарубежные страны избегали комментариев насчёт внутренней политики Соединённых Штатов Америки, поскольку это грозит вмешательством в американские выборы. Он заверил, что поддержка Украины в Конгрессе остаётся двухпартийной, но такие инциденты подвергают отношения между украинскими властями и партиями ненужными испытаниями.

Впрочем, остаётся непонятно, каким таким положительным влиянием обладает визит Зеленского вместе с демократами на завод в Пенсильвании и каким образом присутствие политика могло сыграть на руку Демократической партии.

#украина #сша #джонсон
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Nvidia&Intel Hater
11:59
а что придумывать.честных тестов куча в инете.я тебе скрины уже привел как втой огрызок сосет
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
vpoluektov
11:59
А посмотреть и сравнить, раз уж пример есть? На кране fsr native дает размытость больше, чем dlss quality и taa native (и, раз уж на то пошло, и dlaa native - он в этом месте похож на этих двух). Чтоб...
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Gerr_Lord87
11:59
СамО придумал или мамка сказала?)
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
11:58
скрины выше как твой просирает -але.ты слит и порвался чмошник
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
11:58
а ты долго будешь херней страдать .все знают твое гавно слито в унитаз
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Gerr_Lord87
11:58
https://youtu.be/OnMEAW5VVUo?si=LR3Yik1BiEDQfzIS
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
11:57
у него там все гавно.проц с помойки .карта палит -твой дом сгорит.он показывал ,там все из говна и палок
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Gerr_Lord87
11:57
Пруфы видоса 10900кф и ХРЮзена 5950x сверху, апшерон. Глаза разуй, как я тебя сливаю🕺🏼
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
11:57
вот не угалдал,я к нему никакого отношения не имею.у тебя нет пруфоф и ты пистабол.
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
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