Украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова организовала поездку Зеленского на завод в Пенсильвании, не пригласив ни одного республиканца.

Недавно Владимир Зеленский вместе с украинской делегацией, включая посла в Вашингтон Оксану Маркарову, посетил завод по производству боеприпасов в штате Пенсильвания. Такой шаг не оценили в Республиканской партии, поскольку он якобы может отразиться на результатах президентских выборов в Соединённых Штатах Америки.

Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон обратился к Зеленскому с требованием немедленно выслать из Вашингтона украинского посла Маркарову, поскольку она организовала визит украинской делегации на военный завод в штате Пенсильвания, который, между прочим, является одним из спорных штатов, влияющих ключевым образом на исход президентских выборов в стране.

По мнению американского чиновники, визит Зеленского оказал вмешательства в американский избирательный процесс, направленный помочь Демократической партии одержать победу на выборах. Он отметил, что на данном мероприятии были исключительно чиновники-демократы и ни одного республиканца.

Майк Джонсон потребовал, чтобы все зарубежные страны избегали комментариев насчёт внутренней политики Соединённых Штатов Америки, поскольку это грозит вмешательством в американские выборы. Он заверил, что поддержка Украины в Конгрессе остаётся двухпартийной, но такие инциденты подвергают отношения между украинскими властями и партиями ненужными испытаниями.

Впрочем, остаётся непонятно, каким таким положительным влиянием обладает визит Зеленского вместе с демократами на завод в Пенсильвании и каким образом присутствие политика могло сыграть на руку Демократической партии.