Они обеспечат информацию для принятия решений и оперативного планирования ВСУ.

На официальном сайте Rheinmetall был опубликован пресс-релиз, в котором немецкий концерн отчитался о налаженном с сентября 2024 года сотрудничестве о передаче Вооружённым сила Украины спутниковых снимков, сделанных спутниками SAR (Радар с синтезированной апертурой) финской аэрокосмической компании ICEYE.

SAR-спутники превосходят традиционные спутники тем, что способны создавать изображения высокого разрешения вне зависимости от погодных условий и времени суток. Повышенная детализация позволяет выявлять даже мельчайшие объекты на земной поверхности, предоставляя военной разведке максимальный доступ к информации об объекте.

Укреплённое между Rheinmetall, ICEYE, немецким и украинским правительством сотрудничество уже приносит свои плоды. Украинская армия получила доступ к спутниковой разведки и продолжает получать обновлённые спутниковые разведывательные данные с октября 2024 года. Отмечается, что получаемые Киевом спутниковые симки дополнят их разведывательные данные, полученные на основе других источников разведывательной информации, тем самым обеспечив Вооружённым силам Украины основу для принятия решений и оперативного планирования.

Как подчёркивается в сообщении Rheinmetall, сотрудничество предусматривает выделение Киеву полноценного доступа к информации из всего «флота спутников» ICEYE численностью 38 аппаратов.