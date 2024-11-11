Они направлены на укрепление союза между Соединёнными Штатами Америки и Израилем.

Известно, что летом тогдашний кандидат в американские президенты от Республиканской партии, а ныне новоизбранный президент, Дональд Трамп принимал у себя в резиденции во Флориде премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он подтвердил намерения поддерживать израильское государство в дальнейшем. При этом издание CNN уже писало, что Трамп хочет попросить Нетаньяху завершить все военные конфликты на Ближнем Востоке до его инаугурации в январе 2025 года.

Глава израильского правительства в своём видеообращении подтвердил, что за последние несколько дней трижды разговаривал с Дональдом Трампом. По его словам, контакты были направлены на ещё большее укрепление союза между Соединёнными Штатами Америки и Израилем, чтобы продолжать придерживаться единой позиции в отношении «иранской угрозы».

Биньямин Нетаньяху подчеркнул важность переговоров и назвал их результат очень хорошим. Он также добавил, что видит большие возможности, открывающиеся перед Израилем в области мира, расширения и других сферах. Каких-либо подробностей Нетаньяху не привёл.

Примечательно, что после избрания Дональда Трампа новым американским президентом, израильский премьер поздравил с результатами президентских выборов как самого кандидата, так и его жену.