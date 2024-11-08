Не уточняется, на каких условиях. ХАМАС и «Хезболла» настаивают на выводе израильских войск.

Издание CNN, ссылаясь на бывшего израильского дипломата, пишет, что избранный следующим американским президентом Дональд Трамп может обратиться к премьер-министру Израилю Биньямину Нетаньяху с требованием завершить боевые действий на Ближнем Востоке и заключить мир со всеми военизированными группировками через посредников.

Источник издания отмечает, что американский политик попросту даст понять о своё нежелании видеть в регионе военный конфликт. По этой причине он вынудит главу израильского правительства объявить о фактической победе над ХАМАС и «Хезболла» с дальнейшим заключением мирных договоров.

При этом в статье не уточняется, на каких условиях должен быть установлен мир. Если речь идёт о том, что конфликт должен быть урегулирован на предъявленных движениями ХАМАС и «Хезболла» условиях, то, вероятнее всего, Тель-Авив может начать сопротивляться, ведь под его контролем весь сектор Газа и приграничные ливанские территории, а организации желают вернуть довоенные границы.

В качестве дружественного шага Соединённые Штаты Америки могут нарастить военное сотрудничество с Израилем и подтвердить свои обязательства по совместному противостоянию Ирану.

Ранее издание The Times of Israel уже писало, что время посещения Биньямином Нетаньяху принадлежащей Дональду Трампу резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида, американский политик поднимал данный вопрос и требовал от израильских властей завершить боевые действия до того, как он вернётся в Белый дом, то есть до 20 января 2025 года.