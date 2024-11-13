Минюст США рассказали о попытках ликвидировать Дональда Трампа
В сентябре американские спецслужбы предупредили Дональда Трампа, проводившего серию мероприятий во время предвыборной гонки, о планах Ирана ликвидировать его за предпринятые действия ещё в первую президентскую каденцию. После этого, риторика американского политика, и так враждебно настроенного к Тегерану, лишь усилилась: он поддержал идею Израиля нанести удары по иранским ядерным объектам и рассказал избирателям, как бы повёл себя на месте Джо Байдена, когда экс-президенту угрожают расправой - предупредил бы Иран о готовности Соединённых Штатов Америки разрушить все его крупные города.
Министерство юстиции Соединённых Штатов Америки раскрыло детали того, как иранские спецслужбы намеревались ликвидировать Дональда Трампа во время предвыборной гонки. Отмечается, что в этом было замешано сразу три человека: 51-летний иранец Фархад Шакери (депортирован из штатов в 2008 году), а также арестованные сообщники с американским гражданством - 49-летний Карлайл Ривера и 36-летний Джонатон Лоудголт.
Предполагается, что Корпус стражей исламской революции поставил Шакери задачу отслеживать деятельность антииранских политиков в Соединённых Штатах Америки и при необходимости ликвидировать их. Как итог, одной из целей стал сам Трамп, поэтому иранцу было поручено в кратчайшие сроки разработать план покушения. Фархад Шакери задействовал в попытке покушения американцев Карлайла Риверу и Джонатона Лоудголта.
Однако американские спецслужбы смогли предотвратить попытку покушения, предъявив всем трём фигурантам уголовного дела обвинения в заказном убийстве, заговоре с целью совершения заказного убийства и заговоре с целью отмывания денег. Итого им грозит до 40 лет лишения свободы.
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