Трудности в планировании государственного бюджета страны пытались решить за счёт снижения помощи Киеву, но канцлер и министр финансов разошлись во мнениях.

Известно, что несколько дней назад произошёл раскол в правящей коалиции Германии, состоящей из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Свободной демократической партии (СвДП) и Союзом 90/Зелёные. Всё из-за увольнения лидера СвДП Кристиана Линднера с поста министра финансов страны. Немецкий канцлер Олаф Шольц объяснил своё решением тем, что политик ставил интересы партии выше работы в правительстве, а также не предоставлял эффективных решений имеющихся проблем с бюджетным планированием. Примечательным является то, что Линднер сдерживал Бундесвер от заключения новых контрактов на поставку оружия Украине, когда выделяемые на помощь Киеву деньги заканчивались. На тот момент глава немецкого правительства занимал его сторону.

Стоит заранее отметить, что введение антироссийских санкций и военная помощь Украине оказали негативное влияние на государственный бюджет Германии, поэтому его планирование ежегодно вызывало трудности. В этом году ситуация дошла до предела накала.

Как писало издание Der Spiegel, немецкий министр не проявлял готовности реализовывать инициативы Шольца, а когда был поставлен вопрос об его увольнении, он попросту предложил немецкому канцлеру провести внеочередные выборы. Как раз таки в тот момент Кристиан Линднер был уволен, правящая коалиция развалена, а Германия встала на порог возможных внеочередных выборов в январе 2025 года.

Сам Щольц признал, что ему не нравились предложения Линднера, которые предусматривали для правительства Германии два пути: либо экономический рост, либо военная помощь Украине. Канцлер хотел, чтобы Киев по-прежнему получал существенную долю помощи, инвестиции в экономику происходили, пусть даже и в ущерб государственного долга. Олаф Шольц предлагал приостановить введённый Ангелой Меркель «долговой тормоз», по котором заимствование правительством ограничено цифрой бюджета 0,35% от ВВП в год. Линднер посчитал, что отход от данного механизма является нарушением присяги, когда Шольц попросту обвинил его в эгоизме и попытке спасти свою партию от потери репутации из-за принятия неправильно решения. Как раз таки в тот момент пути СДПГ и СвДП разошлись.

Кристиан Линднер, когда понял, что его хотят выставить как «недруга Украины», желавшего свернуть практически всю военную помощь Украине, чтобы принять новый бюджет без ненужных репутационных ущербов (в данном случае - сворачивание долгового тормоза) для его партии, дал свой комментарий по ситуации и перенёс этот титул на Олафа Шольца. Он заявил (его слова приводит издание Berliner Zeitung), что СвДП никогда не колебалась в вопросе поддержи Киева и когда Шольц потребовал от него выделить дополнительные три миллиарда долларов на оказание военной помощи Украине, экс-министр финансов предложил компромиссное решение - предоставить Украине ракеты Taurus. Очевидно, что Шольц, неоднократно называвший такое решение табу, отверг предложение Линденера, а вопрос оказания военной помощи и планирования бюджета остался нерешённым.

Исходя из этого можно прийти к выводу, что военная поддержка Украины стало одной из причин, которая спровоцировала раскол в правящей коалиции. Политики, имевшие разногласия по ряду вопросов, столкнулись с тяжелой ситуацией во время планирования бюджета, не смогли найти компромисса и прекратили сотрудничество.