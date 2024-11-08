Всё на фоне развала правящей коалиции.

Не так давно была новость о том, что в Германии произошёл развал правящей коалиции «Светофор» на фоне увольнения с поста министра финансов Кристиана Линднера, являющегося председателем Свободной демократической партии (СвДП), которая входит в упомянутое объединение. Известно, что теперь немецкий канцлер пытается вести переговоры с Христианско-демократическим союзом (ХДС/ХСС), чтобы образовать новую правящую коалицию и подтвердить вотум доверия действующему правительству 15 января 2025 года.

Однако в случае, если новую коалицию учредить не получится, то парламентское большинство не подтвердит доверие правительству. В таком случае президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, пользуясь своими полномочиями, распустит Бундестаг и назначит внеочередные парламентские выборы.

Немецкий президент подчеркнул, что Германии необходимо стабильное большинство в парламенте и правительство, способное действовать. В данном случае, когда парламентского большинства нет, действующее правительстве фактически является беспомощным.

Нюанс в том, что развал правящей коалиции и назначение внеочередных выборов может быть выгоден другим партиями, в частности ещё союзной для Социал-демократической партии Германии (СДПГ) партии Союз 90/Зелёные (входит в правительство), а также ХДС/ХСС, с которой как раз таки немецкий канцлер ведёт переговоры. Учитывая падение популярность Олафа Шольца и его партии, другие политические движения получат шанс заручиться большей поддержкой избирателей и создать новую коалицию, например ХДС/ХСС и Союз 90/Зелёные.