На это указывают действия немецкого канцлера и заявления представителей правительства.

В 2021 году была сформирована правящая коалиция «Светофор», куда вошли крупнейшие немецкие партии - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), Свободная демократическая партия (СвДП) и Союз 90/Зелёные. Своё наименование коалиция получила в честь цветов партий, которые повторяют последовательность цветов светофора: красный, жёлтый, зелёный. Тогда коалиция сформировала новое правительство во главе с премьер-министром Олафом Шольцем от СДПГ. Однако сейчас есть вероятность раскола правящей коалиции, что приведёт к выборам в стране.

Всё началось с того, когда глава немецкого правительства уволил министра финансов Кристиана Линднера от партии СвДП, обвинив его в неэффективной экономической политике, общем недоверии и действиях, которые ставили политическую партию выше правительственной работы. Также была информация о том, что Линднер настаивал на проведении новых выборов.

Вице-канцлер Роберт Хабек из партии партии Союз 90/Зелёные в разговоре с журналистами подтвердил, что в Германии настал «особенный день», который закончится распадом действующей правящей коалиции. Он добавил, что после этого в стране откроется быстрый путь для проведения новых выборов.

На фоне всей этой ситуации Олаф Шольц инициирует голосование об объявлении вотума доверия своему правительству, который должен сохранить действующее правительство. Голосование состоится уже 15 января 2025 года. Нюанс в том, что после выхода СвДП из правящей коалиции, «Светофор» перестаёт существовать, а СДПГ и Союз 90/Зелёные не наберут голоса для подтверждения вотума. По этой причине Шольц намерен начать вести переговоры с лидером оппозиционной партии Христианско-демократический союз, ведь формирование коалиции с данной партией позволит компенсировать потерю поддержки СвДП и сохранить правительство с кадровыми изменениями в кабинете министров.